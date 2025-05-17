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رئيس مجلس القيادة اليمني: ندعو بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

01:51 م السبت 17 مايو 2025

الحوثيين

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وكالات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أنه يجب اتخاذ موقف عربي حازم لإنهاء تهديد الملاحة البحرية في المنطقة العربية.

وقال العليمي، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، إنه يجب على جماعة أنصار الله (الحوثيين) التخلي عن نهجها العنصري، ودعا إلى تنفيذ قرار الجامعة العربية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة أجنبية إرهابية، وفق تعبيره.

وهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، سوريا على قرار رفع العقوبات الأمريكية، مشيدًا بجهود السعودية في هذا الصدد.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

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اليمن رشاد محمد العليمي القمة العربية الحوثيين منظمة إرهابية
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