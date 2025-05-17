رئيس الوزراء الأردني في قمة بغداد: حرب غزة خرقت الأعراف الدولية

القاهرة- مصراوي:

حذّر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، خلال كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، من أن الحرب المستمرة على قطاع غزة تمثل خرقًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن تداعياتها الخطيرة ستمتد لسنوات طويلة قادمة.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن ما تشهده غزة من دمار ومعاناة إنسانية "كارثة لا يمكن السكوت عنها"، داعيًا إلى إنهاء فوري للكارثة الإنسانية التي تعصف بسكان القطاع، مشددًا على أن استمرار العدوان يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية بشكل شامل وعادل هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مطالبًا بتحرك عربي ودولي جاد لدفع جهود التسوية السياسية، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يخص الأوضاع في سوريا، شدد رئيس الوزراء الأردني على دعم بلاده الكامل لوحدة سوريا وأمنها وسلامة أراضيها، مؤكدًا على أهمية توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين طوعًا، كما رحب بقرار الولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرًا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الاستقرار الإقليمي.

كما عبّر عن دعم الأردن للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الإنسانية والأمنية الراهنة.