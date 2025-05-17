عباس: يجب على حماس التخلي عن حكم غزة وتسليم سلاحها



وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية، موضحًا أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض الدولة الفلسطينية.



وقال عباس، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، إنه يجب تمكين فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وتخلي حركة حماس عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها وسلاح جميع الفصائل لأجهزة السلطة.



وتابع: "يجب إطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وفق إطار زمني محدد"، مؤكدًا استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل إذا أتيحت الظروف المناسبة.



وطالب الرئيس الفلسطيني بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفق أسس مهنية وبإشراف عربي ودولي، مطالبًا بالوقف الدائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.