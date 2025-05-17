جوتيريش في القمة العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين ونتمسك بحل الدولتين

بغداد – مصراوي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، على ضرورة الوقف الفوري للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

وقال جوتيريش إن "فلسطين تنزف أمام أعيننا، وما يجري في غزة يمثل مأساة إنسانية متفاقمة لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عنها"، مشددًا على رفض الأمم المتحدة القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع. وأضاف أن المنظمة الدولية "قلقة بشدة من توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة، لما لذلك من تبعات إنسانية وأمنية خطيرة".

كما جدد الأمين العام تمسكه بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة وشاملة، تضمن قيام دولتي إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

وأوضح أن "أي حلول بديلة لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة".

وخلال كلمته، تطرق جوتيريش إلى قضايا إقليمية أخرى، حيث شدد على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ودعم العملية السياسية في سوريا مع الحفاظ على وحدتها واستقلالها. كما حذر من تدهور الأوضاع في السودان، مؤكدًا أهمية إعادة إحياء الجهد الدولي المتعدد الأطراف لوقف المجاعة والتهجير الجماعي.

وفيما يخص ليبيا، أكد جوتيريش أن الأمم المتحدة منخرطة بشكل نشط لإنهاء العنف بين الجماعات المسلحة والحفاظ على استقلال المؤسسات الليبية، في ظل تحديات سياسية وأمنية متزايدة.

اختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الدول العربية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم المسارات السلمية لحل النزاعات الممتدة في المنطقة.





