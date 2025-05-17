رئيس وزراء إسبانيا: غزة تنزف وسنقود تحركًا دوليًا لوقف الهجمات وتجريم الانتهاكات

القاهرة- مصراوي:

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومؤكدًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال سانشيز، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، إن "فلسطين تنزف أمام أعيننا، وما يحدث في غزة والضفة الغربية لا يمكن التغاضي عنه، لا في أوروبا ولا في العالم"، داعيًا إلى وقف دوامة العنف فورًا.

وكشف رئيس الوزراء الإسباني عن أن بلاده تعمل على صياغة مشروع قرار سيُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب فيه بـ: وقف الهجمات الإسرائيلية فورًا، والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما ناشد المحكمة الجنائية الدولية للنظر في تجريم إسرائيل لانتهاك التزاماتها الدولية.

وأكد أن الأزمة في غزة خلفت حتى الآن نحو 50 ألف قتيل، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس "حجم الجريمة المرتكبة بحق المدنيين" وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.

وأعلن سانشيز أن إسبانيا ستتقدم أيضًا باقتراح لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودائم إلى داخل القطاع المحاصر، مشددًا على أن "الضغط على إسرائيل يجب أن يتضاعف" من أجل وقف ما وصفه بـ"العدوان المتواصل".

كما قال إن بلاده ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية خلال اجتماع مجموعة مدريد المرتقب، من أجل الدفع نحو وقف الحرب على غزة، والعمل على بناء سلام دائم في المنطقة.