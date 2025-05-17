العراق يعلن التبرع بـ40 مليون دولار لإعمار غزة ولبنان

القاهرة – مصراوي:

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تبرع العراق بـ20 مليون دولار لإعمار غزة وبـ20 مليونا لإعمار لبنان.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة بغداد، إن العراق يدعم الحلول المبنية على الحوار والتفاهم لمعالجة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأكد السوداني أن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة ووقف العدوان المستمر، مشيرًا إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة "بلغت مرحلة بشعة لم يشهدها التاريخ الحديث"، على حد وصفه.

وجدد رئيس الوزراء العراقي رفض بلاده القاطع لأعمال التهجير القسري بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن ما يجري في غزة يستدعي تحركًا عربيًا جادًا ومسؤولًا لوقف الكارثة الإنسانية.

وفي سياق متصل، أكد السوداني دعم العراق لوقف إطلاق النار في لبنان، وكل ما من شأنه أن يعزز استقرار هذا البلد العربي، كما جدد موقف بغداد الداعم لوحدة الأراضي السورية والرافض لكافة أشكال الاعتداء والهيمنة.

وأشاد السوداني بقرار الولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، معربًا عن أمله أن يُسهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار للشعب السوري.

وفي الشأن السوداني، شدد السوداني على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء شعبه، مؤكدًا أن وحدة واستقرار الدول العربية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي الجماعي.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي عن إطلاق 18 مبادرة عراقية لتنشيط العمل العربي المشترك، تهدف إلى دعم جهود الإعمار والتنمية في مناطق النزاعات العربية.

وفي ختام كلمته، أكد السوداني أن العراق يرحب ويدعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن موقف بلاده ينطلق من رؤية تؤمن بالتعايش المشترك وخفض التوترات الإقليمية.