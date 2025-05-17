العراق يلغي قمة ثلاثية مع مصر والأردن على هامش القمة العربية

وكالات

أعلنت الحكومة العراقية إلغاء قمة ثلاثية كان من المقرر عقدها مع مصر والأردن، على هامش القمة العربية المنعقدة اليوم السبت في العاصمة بغداد.

وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحكومة العراقية أعلنت إلغاء قمة ثلاثية كان من المقرر عقدها مع مصر والأردن، دون أن يوضح أسباب الإلغاء.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيقوم بإلقاء كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.