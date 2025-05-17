الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ عملية عسكرية جديدة كبيرة في غزة

غزة/تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إنه بدأ عملية عسكرية جديدة كبيرة في قطاع غزة.

وقال الجيش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "بدأ الجيش الإسرائيلي في شن ضربات شاملة وتعبئة القوات لتحقيق السيطرة العملياتية في مناطق غزة خلال اليوم الماضي".

وتابع "هذا جزء من الاستعدادات لتوسيع العمليات وتحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".

وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا عن خطط لتوسيع عملياتها في قطاع غزة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت أن توسيع العمليات سيحدث بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن غزة بحلول ذلك الوقت.

وقد أنهى ترامب جولته التي استمرت عدة أيام إلى منطقة الخليج. ولم يظهر في الأفق أي اتفاق جديد.

ويوم الجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 100 شخص على الأقل قتلوا في شمال قطاع غزة بعد ضربات جوية إسرائيلية متعددة منذ مساء الخميس.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن 93 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين.