السلطات الأمريكية: هروب 10 سجناء في نيو أورليانز عبر فتحة بجدار زنزانة

نيو أورليانز- (أ ب)

ذكرت السلطات الأمريكية أن عشرة رجال فروا من سجن في مدينة نيو أورليانز ، في عملية هروب جريئة، الليلة الماضية من خلال فتحة خلف مرحاض وتسلق جدار بينما كان الحارس الوحيد المخصص لزنزانتهم يذهب لإحضار الطعام.

وبعد وقت قصير من عملية الهروب، تم إلقاء القبض على أحد الرجال بعد مطاردة قصيرة سيرا على الأقدام في الحي الفرنسي.وبحلول مساء أمس الجمعة، تم إلقاء القبض على هاربين اثنين آخرين.

ومازال سبعة من الهاربين، من بينهم مشتبه بهم متهمين بالقتل، فارين بعد عملية الهروب التي يقول قائد الشرطة المحلي إنها ربما جرت بمساعدة أعضاء داخل الإدارة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام ، خلال مؤتمر صحفي الهاربين وهم يركضون خارج المنشأة-بعضهم يرتدي ملابس برتقالية والبعض الآخر يرتدي ملابس بيضاء. وتسلقوا سياجا مستخدمين بطاطين لتفادي إصابتهم بجروح جراء الأسلاك الشائكة ثم شوهد بعضهم يركضون عبر الطريق السريع القريب المؤدي إلى أحد الأحياء.

وتظهر صورة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من جهات إنفاذ القانون الفتحة خلف المرحاض في الزنزانة التي هرب الرجال من خلالها.

ولم يتم ملاحظة غياب الرجال العشرة، الذين استغلوا أيضا عيوبا في المرافق لطالما اشتكى المسؤولون منها في هروبهم لساعات. ولم تعلم جهات إنفاذ القانون بأمر الهروب إلا بعد إحصاء روتيني صباحي بعد أكثر من سبع ساعات.