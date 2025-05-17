المؤسسة الليبية للنفط: تواصل العمل في كافة الحقول والموانئ بشكل طبيعي وآمن

طرابلس- ( د ب أ)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على أن العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والموانئ النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن.

وقالت مؤسسة النفط ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت، إنها "تطمئن شركاءها المحليين والدوليين بأن العمل مستمر بشكل منتظم لعمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز دون انقطاع في جميع الشركات التابعة لها، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة ، وليس هناك أي تأثير على سير العمليات التشغيلية".

ووفق المؤسسة، بلغ إنتاج النفط الخام خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مليونا و376 ألفا و415 5 برميلًا، بينما بلغ إنتاج المكثفات 40 ألفا و914 برميلًا، وإنتاج الغاز الطبيعي مليارين و560 قدم مكعب، وذلك وفقاً للتقارير اليومية الصادرة عن غرف العمليات الفنية.

وأكدت المؤسسة أن فرق العمل في مختلف الشركات التابعة لها، من مهندسين وفنيين وإداريين، يواصلون أداء مهامهم بكفاءة عالية، لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير، بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قطاع النفط والغاز الليبي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها كيانًا فنّيًا وتقنيًا، التزامها الكامل بالعمل وفق معايير المهنية وبروح وطنية مسؤولة للحفاظ على استقرار قطاع النفط والغاز وصون الثروة السيادية الوطنية لكل الليبيين.

وشهدت العاصمة طرابلس أمس الجمعة مظاهرات كبيرة في ميدان الشهداء وأمام ديوان رئاسة الوزراء تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.