توافد وصول الأمراء والرؤساء للمشاركة بالقمة العربية في بغداد

بغداد- (د ب أ)

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، للمشاركة في أعمال الدورة الـ34 للقمة العربية.

كما وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق ، ورئيس مجلس القيادة والرئاسة في اليمن رشاد محمد العليمي ووزير الخارجية الكويتي.

وتنطلق في بغداد اليوم أعمال القمتين العربية العادية بدورتها الرابعة والثلاثين، والتنموية الخامسة، في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء الحكومية بمشاركة عدد من الرؤساء والأمراء العرب.

كما سيشارك في القمتين كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الإسباني.

وينتظر استكمال وصول الوفود العربية قبيل انطلاق وقائع القمتين اليوم.