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البرلمان الليبي يحقق مع الدبيبة ويمنعه من السفر

04:04 ص السبت 17 مايو 2025

مجلس النواب الليبي

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وكالات

أصدر مجلس النواب الليبي قرارًا بتكليف النائب العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية اتهامات بقمع المتظاهرين وإشعال فتيل الحرب في طرابلس، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

كما قرر المجلس منع الدبيبة من السفر لحين استكمال التحقيقات.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تشهد العاصمة طرابلس توترات أمنية إثر احتجاجات واسعة ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات. وتسعى السلطات الليبية إلى تهدئة الأوضاع وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

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مجلس النواب الليبي يحقق مع الدبيبة منع الدبيبة من السفر
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