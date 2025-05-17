العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد



وكالات

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن مخرجات قمة القاهرة الطارئة التي استضافتها مصر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، تُعد من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال قمة بغداد العربية.

وأشار العوادي، في لقاء خاص نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وزراء الخارجية العرب وضعوا قرارات قمة مصر في صدارة جدول أعمال القمة المقبلة، موضحًا أن النقاشات ستركز على القضية الفلسطينية وخاصة الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن القمة ستتناول 8 قضايا رئيسية، تتقدمها القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن تكون مخرجات قمة بغداد واقعية وقابلة للتطبيق.

وأوضح العوادي أن القمة ستشهد مشاركة ممثلين عن 23 دولة عربية، وسط اهتمام بالغ من المنظمات الدولية، مؤكدًا أن القادة العرب يدعمون موقف فلسطين ويدعون إلى إنهاء الحرب وتوفير الخدمات لأهالي القطاع.

كما اعتبر العوادي أن المبادرة المصرية حول غزة أكثر شمولًا من نظيرتها العراقية بشأن التعافي من الأزمات، مشيرًا إلى أن البيان الختامي لقمة بغداد سيتضمن 8 بنود تتعلق بالأزمات العربية الراهنة.