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ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين

02:19 ص السبت 17 مايو 2025

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على رغبتها في الدخول بمفاوضات جديدة.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها "قناة القاهرة الإخبارية"، أن بلاده تُجري محادثات تجارية "رائعة" مع باكستان، في حين أبدت الهند استعدادها لخفض جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية.

وعن الأوضاع في الشرق الأوسط، اعتبر ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه وضعًا صعبًا بعد هجمات السابع من أكتوبر، مشددًا على أن تلك الهجمات ما كان يجب أن تحدث من الأساس.

كما أبدى ترامب رغبته في التوصل إلى صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا عن وجود تحضيرات لعقد لقاء بينهما، وقال: "يجب أن أجتمع مع بوتين وأعتقد أننا سنحدد موعدًا لهذا اللقاء قريبًا".

وفيما يخص سوريا، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة قررت منح الرئيس السوري بشار الأسد "فرصة يستحقها"، لكنه أكد أن الأخير لن يتمكن من كسر الحصار المفروض عليه دون رفع العقوبات.

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ترامب يلوّح باتفاق مع إيران خطوات تجاه سوريا وبوتين
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