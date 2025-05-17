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برلين تندد بقمع التظاهرات في طرابلس وتطالب بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين

02:17 ص السبت 17 مايو 2025

ليبيا

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وكالات
أعربت مجموعة العمل المعنية بليبيا، المنبثقة عن عملية برلين، عن قلقها البالغ من تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس، عقب استخدام الجهات الأمنية للذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين.

وأكدت المجموعة، في بيان نقلته وكالات أنباء بينها "القاهرة الإخبارية"، أن قتل وإصابة المدنيين خلال الاحتجاجات يمثل إخفاقًا واضحًا لجميع الأطراف الليبية في الالتزام بواجباتها تجاه حماية المواطنين.

ودعت المجموعة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين والممتلكات العامة في طرابلس، مشددة على ضرورة منح المستشفيات أولوية في الحماية، وسط تدهور الوضع الأمني.

وعبّرت عن قلق خاص إزاء تقارير تؤكد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، مطالبة بضمان حق الليبيين في حرية التعبير والتجمع دون خوف من الانتقام.

كما حثت السلطات الليبية على فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في وقائع القمع العنيف، مع محاسبة المتورطين كافة في الانتهاكات.

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