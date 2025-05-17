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المجلس الرئاسي الليبي يتحرك لاحتواء توتر طرابلس ويؤكد التزامه بوحدة البلاد

01:27 ص السبت 17 مايو 2025

ليبيا

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وكالات
عقد المجلس الرئاسي الليبي، مساء الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، عقب محاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء ووقوع اشتباكات في محيطه.

وأكدت مصادر محلية أن المجلس بدأ اتصالات مكثفة مع أطراف محلية ودولية لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأوضاع، مشددًا على تمسكه بوحدة البلاد واستقرارها، والعمل على معالجة الأزمات بالحوار والتنسيق بين المؤسسات السيادية.

ويأتي تحرك المجلس الرئاسي في ظل تصاعد التوترات السياسية والميدانية، وسط مطالبات بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة.

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ليبيا المجلس الرئاسي الليبي يتحرك احتواء توتر طرابلس وحدة البلاد
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