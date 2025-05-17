استشهاد 3 بينهم طفلة في قصف إسرائيلي غرب خان يونس



وكالات

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، مساء الجمعة، جراء قصف نفّذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف منطقة مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أشهر.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها أهالي القطاع، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية التي لجأ إليها مئات الآلاف من النازحين.