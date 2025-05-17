إعلان

استشهاد 3 بينهم طفلة في قصف إسرائيلي غرب خان يونس

01:16 ص السبت 17 مايو 2025

قصف إسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، مساء الجمعة، جراء قصف نفّذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف منطقة مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أشهر.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها أهالي القطاع، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية التي لجأ إليها مئات الآلاف من النازحين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي استشهاد 3 بينهم طفلة غرب خان يونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان