مطالبات بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا بعد إطلاق النار على متظاهرين بطرابلس



وكالات

تصاعدت المطالب السياسية في ليبيا، مساء الجمعة، بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تنديد واسع بإطلاق مجموعة مسلحة تابعة لها النار على المتظاهرين خلال احتجاجات في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر برلمانية، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حكومة الدبيبة سقطت فعليًا منذ 3 سنوات بعد قرار سحب الثقة منها، مؤكدة أن الشعب الليبي أسقطها اليوم من الميدان، معتبرين أنها "والعدم سواء".

واستنكر البرلمان الليبي قيام عناصر مسلحة تابعة للحكومة المقالة بإطلاق النار على المحتجين، ما أدى إلى حالة من التوتر والغضب في الشارع، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.

وأعلن البرلمان عن تنسيقه مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية تقود المرحلة المقبلة وتشكّل حكومة جديدة، داعيًا جميع أعضائه إلى حضور جلسة الإثنين المقبل لمناقشة التطورات الأخيرة واتخاذ خطوات عملية نحو التغيير.

المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعًا طارئًا ويؤكد التزامه بوحدة البلاد

وكالات

عقد المجلس الرئاسي الليبي، مساء الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وذلك في أعقاب محاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء ومـقـ ـتل أحد عناصر الشرطة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت مصادر محلية أن المجلس الرئاسي كثّف اتصالاته مع عدد من الأطراف المحلية والدولية، في إطار احتواء التوتر وضمان استقرار العاصمة.

وشدد المجلس، خلال الاجتماع، على التزامه بوحدة التراب الليبي والحفاظ على أمن البلاد واستقرار مؤسساتها، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار.