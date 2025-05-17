مجهولون يطلقون النار على الشرطة خلال محاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء بطرابلس



وكالات

أحبطت الأجهزة الأمنية في ليبيا، مساء الجمعة، محاولة اقتحام لمبنى رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، نفذتها مجموعة من المتظاهرين، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الحكومة إن قوات الأمن تصدّت للمجموعة ومنعتهم من الوصول إلى المبنى، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مـقـ ـتل أحد عناصر الشرطة بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين خلال مشاركته في تأمين محيط مقر الحكومة.

وأكدت السلطات استمرار التحقيقات لتحديد هوية مطلقي النار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية المقرات السيادية في العاصمة.