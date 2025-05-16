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إن بي سي: واشنطن تخطط لنقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

11:49 م الجمعة 16 مايو 2025

واشنطن تخطط لنقل مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا

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وكالات

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الجمعة، أن الإدارة الأمريكية تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا.

وأشارت الشبكة الأمريكية استنادا إلى تصريحات 5 مسؤولين مطلعين، إلى أنه تمت مناقشة الخطة مع القيادة الليبية، ما يؤكد مستوى جدية الإدارة الأمريكية بشأن المقترح.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن واشنطن ستقوم في المقابل، بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح التقرير، أن الخطة يتم دراستها في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، غير أنه لم يتم تحديد الجدول الزمني أو المعايير التي سيتم بموجبها اختيار الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم.

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