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العراق: الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحدث بغزة والضفة الغربية

11:10 م الجمعة 16 مايو 2025

محمد شياع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الجمعة، أنّ الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحدث في غزة والضفة الغربية.

وأعرب السوداني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن "الأمل في أنْ تكون قمّة بغداد عاملاً مهماً يسهم في وقف الإنتهاكات"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الملفات والمبادرات التي ستبحثها اجتماعات القمة، حيث تطابقت المواقف إزاء التحديات والقضايا التي يشهدها العالم العربي والمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية بذل الجهود لوقف العدوان على غزّة.

من ناحية أخرى أكد السوداني خلال استقباله رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود الذي وصل إلى بغداد للمشاركة في أعمال القمّة العربية، أنه تم "تهيئة كل متطلبات نجاح القمة العربية لإصدار قرارات تتناسب مع حجم التحديات والتطورات العربية والإقليمية".

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محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقي تفاقم الوضع في غزة والضفة الغربية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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