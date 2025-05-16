ماكرون: الوضع في غزة لا يُحتمل

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة ولا تحتمل، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب، في وقت سابق الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى معالجة الوضع في غزة، معتبرا أن الناس "يتضورون جوعا" في القطاع المحاصر.

وقال ترامب للصحفيين في أبوظبي، محطته الأخيرة من جولته الخليجية: "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعا".

وتأتي هذه التصريحات وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارة ترامب للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.

إلى ذلك دعت حركة حماس، الجمعة، الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما أطلقت الحركة سراح جندي إسرائيلي - أمريكي أسير، هذا الأسبوع.

وقال المسؤول في الحركة، طاهر النونو، لوكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب"، إن الحركة "تنتظر وتتوقع من الإدارة الأمريكية مزيداً من الضغوطات على حكومة نتنياهو لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، الغذائية والدوائية والوقود للمشافي في قطاع غزة بشكل فوري".