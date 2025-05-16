بموجب "قانون القرءان".. الدنمارك تصدر حكمًا قضائيًا ضد رجلين

كوبنهاجن - (د ب أ)

أدانت محكمة دنماركية رجلين للمرة الأولى، اليوم الجمعة، بموجب ما يُعرف بقانون القرآن في الدنمارك.

وأصدرت المحكمة الجزئية في جزيرة بورنهولم الواقعة في بحر البلطيق حكما على المحرض اليميني المتطرف راسموس بالودان ومساعد له بغرامات مالية، وذلك لقيامهما بتمزيق صفحات من نسخة إنجليزية من القرآن وترك الكتاب يسقط في بركة ماء موحلة، خلال فعالية سياسية في يونيو 2024 تحت عنوان "هل يتعين علينا حرق القرآن؟"

وبموجب الحكم، يتوجب على بالودان السياسي المعادي للإسلام ومساعده دفع غرامة يومية قدرها 1000 كرونة (150 دولارا) لمدة 10 أيام، بما يعادل نحو 1500 دولار لكل منهما.

وأنكر الرجلان ارتكابهما لأي مخالفة، ووصفا ما قاما به بأنه عرض فني، وأعلن بالودان، البالغ من العمر 43 عاما، في منشور على منصة إكس فورا أنه سيستأنف الحكم.

وقد أدى حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك خلال صيف 2023 إلى احتجاجات عنيفة جزئيا في دول ذات أغلبية مسلمة وسببت مشاكل دبلوماسية كبيرة للبلدين الاسكندنافيين.

وردا على ذلك، أقر البرلمان الدنماركي في نهاية عام 2023 قانونا يجرم "المعاملة غير اللائقة" للكتب ذات "الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية المعترف بها".

ويُذكر أن بالودان قام باستفزاز المسلمين في الدنمارك والسويد طوال سنوات من خلال حرق نسخ من القرآن وأفعال أخرى، كان يبثها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد تم إدانته عدة مرات في قضايا أخرى تتعلق بتلك الأفعال.