خوفًا من اعتقاله.. نتنياهو تراجع عن حضور مراسم تنصيب بابا الفاتيكان

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن حضور مراسم تنصيب بابا الفاتيكان الجديد بسبب مخاوف من تنفيذ مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مكتب نتنياهو أجرى اتصالات مع إيطاليا والفاتيكان للتأكد من عدم تنفيذ أمر التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لكن الردود لم تكن مُطمئنة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتم تنصيب البابا الجديد للفاتيكان ليون الرابع عشر غدا الأحد المقبل في الفاتيكان، بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.