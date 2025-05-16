استقالة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

وكالات

أعلنت وسائل إعلام ليبية، إن وزيران بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، استقالا من الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية منذ سنوات.

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، فإن الوزيران هما وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي.

كما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الجمعة، باستقالة 4 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، تحضيرات لمظاهرات دعت إليها مكونات سياسية ومدنية وقبائل اجتماعية، وتم التحشيد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الدبيبة وحلّ الميليشيات المسلحة.