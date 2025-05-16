الحوثيون: مقتل وإصابة 10 مدنيين بالغارات الإسرائيلية على الحديدة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين اليمنية في صنعاء، سقوط 10 مواطنين بين قتيل وجريح في العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، إن 20 مقاتلة إسرائيلية هاجمت موانئ الحوثيين لفرض حصار بحري عليهم.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن المقاتلات قطعت مسافة ألفي كيلومتر وتزودت بالوقود في الجو.

وأعلنت القناة 12 العبرية، انتهاء الهجوم على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وكشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول أمني، أن هدف الهجمات الإسرائيلية اليوم هو فرض حصار على الحوثيين بعد تهديدهم بفرض حصار بحري على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني، قوله إن جيش الاحتلال استخدم في الهجوم على الحوثيين عشرات الذخائر وشارك فيه أكثر من 10 طائرات.

وأكدت القناة 15 العبرية نقلا عن مصدر أمني، أنه إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ و"حاولوا فرض حصار علينا فسندمر موانئهم".