إعلان

قادة 7 دول أوروبية يدعون إسرائيل للتراجع عن سياستها الحالية في غزة

08:44 م الجمعة 16 مايو 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك، الجمعة، إن أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة.

وأكد قادة الدول الأوروبية السبع، أن كثيرين قد يموتون بغزة جوعا ما لم يتخذ إجراء، داعين إلى إسرائيل للتراجع عن سياستها الحالية.

وأوضح القادة الأوروبيون، أن على إسرائيل ضمان توزيع المساعدات دون عائق، مطالبين الأطراف بالانخراط بالمفاوضات بشأن غزة، ومعربين إدانتهم التصعيد وتزايد عنف المستوطنين بالضفة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل غزة أيسلندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان