قادة 7 دول أوروبية يدعون إسرائيل للتراجع عن سياستها الحالية في غزة

وكالات

قال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك، الجمعة، إن أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة.

وأكد قادة الدول الأوروبية السبع، أن كثيرين قد يموتون بغزة جوعا ما لم يتخذ إجراء، داعين إلى إسرائيل للتراجع عن سياستها الحالية.

وأوضح القادة الأوروبيون، أن على إسرائيل ضمان توزيع المساعدات دون عائق، مطالبين الأطراف بالانخراط بالمفاوضات بشأن غزة، ومعربين إدانتهم التصعيد وتزايد عنف المستوطنين بالضفة.





