وزير إسرائيلي: نتنياهو مهتم ببذل أي جهد للتوصل إلى صفقة رغم توقف المفاوضات

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن من المتوقع أن يبقى فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة حتى مساء السبت على الأقل.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، أن فريق التفاوض أوصى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة المفاوضات لأن فرص التوصل لاختراق لم تنخفض.

وأكد وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن نتنياهو مهتم ببذل أي جهد للتوصل إلى صفقة بشأن الأسرى رغم توقف المفاوضات.

وأوضح مسؤولون، أن الوسطاء القطريين كانوا محبطين للغاية من المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بالدوحة، إذ رأوا أن فريق التفاوض الإسرائيلي لم يأت لإجراء مفاوضات جدية ولم يقدم جديدا.

وكشف المسؤولون، أن الانطباع السائد أن الإسرائيليين أتوا إلى الدوحة لإفشال المحادثات وإيجاد مبرر لتجديد الحرب.