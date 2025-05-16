وكالات

بينما يواصل الوسطاء المعنيون مساعيهم للتوصل إلى اتفاق لوقف النار بغزة، أشار مصدر مطّلع على المفاوضات إلى إحباط المسؤولين القطريين من سير المحادثات في الدوحة خلال الأيام الماضية، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقال المصدر، إن فريق المفاوضات الإسرائيلي لم يجرِ مفاوضات جدية ولم يقدم أي عروض جديدة، مضيفا: "حتى الآن.. هذه هي أسوأ جولة مفاوضات، ولم يتحقق أي شيء.. الانطباع العام هو أن الإسرائيليين جاءوا إلى الدوحة لتعطيل المحادثات وإيجاد مبرر لاستئناف الحرب في غزة".

ورغم ذلك، صرّح مسؤول إسرائيلي بأن من المتوقع أن يبقى فريق المفاوضات الإسرائيلي في الدوحة على الأقل حتى مساء يوم السبت.

وأكد المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس"، أنه رغم عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات، أوصى أعضاء الفريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة المفاوضات، معتبرين أن فرص التوصل إلى اختراق لم تنخفض بعد.

في إطار ذلك، أوضح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن نتنياهو مصمم على بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، ويواصل الاتصالات رغم تعثر المفاوضات حالياً.

من جهة أخرى، غادر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف منطقة الشرق الأوسط صباح الجمعة، وعاد إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اجتماعاً يوم الأحد لمناقشة توسيع العملية العسكرية في غزة وربما اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص.