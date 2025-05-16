وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيدًا بالمواقف النبيلة التي يتبناها الأمين العام، والمبنية على احترام القانون الدولي وتطبيق معايير موحّدة في التعامل مع مختلف قضايا المنطقة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاستئناف وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا إلى تكثيف الجهود المشتركة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتناول عبد العاطى مع جوتيريش آخر المستجدات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أهمية حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار، على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن التزام المنظمة بالتعاون الوثيق مع مصر في هذا الشأن، لافتاً إلى الأولوية التي توليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووضع حد للأزمة الانسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، وحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا لأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيراً إلى التسهيلات المتعددة التي توفرها الحكومة المصرية للمنظمة الأممية وكافة العاملين بها، منوها فى هذا الإطار إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع "بيت الأمم المتحدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم نحو 2600 موظف من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مجدداً التزام مصر بمواصلة دعم كافة البرامج والمشروعات التي تضطلع بتنفيذها المنظمة الأممية على المستويين الوطني والإقليمي.