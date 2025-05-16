بعد تهديدات نتنياهو باغتيال قادتهم.. الحوثيون: لا قيمة لها والعدو عاجز عن تنفيذها

وكالات

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن نصر الدين عامر، الجمعة، إن حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" فشلت ويبدو أن واشنطن أخرت مغادرتها.

وأكد عامر، أن الحوثيين سيواجهون أي عدوان عليهم يحاول وقف إسنادهم لغزة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي بالبحر الأحمر حول المنطقة إلى ساحة حرب.

وأوضح عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل تؤكد اليوم أنها ضعيفة وأن واشنطن تخلت عنها، مؤكدا أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران تعمل على زيادة التصعيد ما دام يتواصل ضد الفلسطينيين في غزة.

وشدد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين، أن التهديدات الإسرائيلية لا قيمة لها والعدو عاجز عن تنفيذها.

وفي وقت سابق من اليوم، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عدّة موانئ في اليمن، زاعما أنها مواقع للحوثيين.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني، أن إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط لشن الهجوم في اليمن.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن جيش الاحتلال هاجم ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم، مضيفا "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيضرب الحوثيين بقوة أكبر ويستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذاء إسرائيل، موضحا أنه يعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران.

وأضاف نتنياهو: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".