مسؤول أمريكي: إسرائيل لا تخبرنا مسبقًا بجميع هجماتها ضد الحوثيين

وكالات

قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، ملتزمون بوقف الهجمات المتبادلة رغم مواصلتهم شن الهجمات على إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل لا تخبر الإدارة الأمريكية مسبقا بجميع هجماتها ضد الحوثيين.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن حاملة الطائرات ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها، موضحا أن واشنطن ستُبقي التعزيزات العسكرية الأخرى بالمنطقة وتتابع التطورات بين إسرائيل والحوثيين وإيران.

وفي وقت سابق من اليوم، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عدّة موانئ في اليمن، زاعما أنها مواقع للحوثيين.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني، أن إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط لشن الهجوم في اليمن.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن جيش الاحتلال هاجم ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم، مضيفا "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيضرب الحوثيين بقوة أكبر ويستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذاء إسرائيل، موضحا أنه يعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران.

وأضاف نتنياهو: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل".





