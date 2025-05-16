عمره 16 عاما.. إسرائيل تعلن اعتقال جاسوس يعمل لصالح إيران

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الجمعة، اعتقال مراهق عمره 16 عاما، بزعم "قيامه بأنشطة تجسس لصالح إيران مقابل المال".

واعتقل الفتى في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

وأفادت السلطات في بيان أن المشتبه به من سكان منطقة سفوح يهودا وسط إسرائيل، و"طلب منه مشغلوه الإيرانيون شراء هاتف جديد، وتحميل تطبيق للتواصل".

وحسب البيان، فقد "نفذ المشتبه به مهاما شملت إخفاء أموال، وتصوير مواقع معينة، وطباعة منشورات تحمل كتابات تدين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ونشرت الشرطة منشورا كتب عليه بخط اليد: "أين الهدف التالي؟"، قالت إنها المراهق كتبه.

وواصل المشتبه به أنشطته حتى بعد إبلاغ السلطات بتواصله مع العملاء الإيرانيين، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتقول الشرطة إن المشتبه به "سافر إلى الخارج، واقترح العملاء عقد اجتماع معه"، لكنها لم تؤكد ما إذا كان هذا الاجتماع عقد بالفعل.

وكانت إسرائيل أعلنت في مناسبات سابقة ضبط جواسيس جندتهم إيران خلال الأشهر الماضية، للقيام بأنشطة مختلفة بما في ذلك طباعة منشورات وإشعال الحرائق، وحتى محاولة اغتيال مسؤولين كبار.