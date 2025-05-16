كاتس: سنلاحق عبدالملك الحوثي كما فعلنا مع السنوار وهنية ونصرالله

وكالات

ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير شاهدوا طائرات سلاح الجو وهي تهاجم أهدافا للحوثيين في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش هاجم موانئ الحوثيين في اليمن وألحق أضرارا جسيمة بها ومطار صنعاء مدمر، مشيرا إلى أنه "إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ علينا فسيتلقون ضربات موجعة وسنستهدف عبد الملك الحوثي".

‌‏وأكد كاتس، أن إسرائيل ستلاحق زعيم الجماعة اليمنية عبد الملك الحوثي كما فعلت مع رئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار في غزة والأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق إسماعيل هنية في طهران.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، إن 20 مقاتلة إسرائيلية هاجمت موانئ الحوثيين لفرض حصار بحري عليهم.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن المقاتلات قطعت مسافة ألفي كيلومتر وتزودت بالوقود في الجو.

وأعلنت القناة 12 العبرية، انتهاء الهجوم على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وكشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول أمني، أن هدف الهجمات الإسرائيلية اليوم هو فرض حصار على الحوثيين بعد تهديدهم بفرض حصار بحري على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني، قوله إن جيش الاحتلال استخدم في الهجوم على الحوثيين عشرات الذخائر وشارك فيه أكثر من 10 طائرات.

وأكدت القناة 15 العبرية نقلا عن مصدر أمني، أنه إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ و"حاولوا فرض حصار علينا فسندمر موانئهم".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أن إسرائيل تعمل على فرض حصار بحري محكم على الحوثيين بهجمات لتدمير موانئهم.