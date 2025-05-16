إعلام عبري: انتهاء الهجوم على مواقع الحوثيين في اليمن

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، انتهاء الهجوم على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وكشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول أمني، أن هدف الهجمات الإسرائيلية اليوم هو فرض حصار على الحوثيين بعد تهديدهم بفرض حصار بحري على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني، قوله إن جيش الاحتلال استخدم في الهجوم على الحوثيين عشرات الذخائر وشارك فيه أكثر من 10 طائرات.

وأكدت القناة 15 العبرية نقلا عن مصدر أمني، أنه إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ و"حاولوا فرض حصار علينا فسندمر موانئهم".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أن إسرائيل تعمل على فرض حصار بحري محكم على الحوثيين بهجمات لتدمير موانئهم.

وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، الجمعة، إن هدف الهجمات في اليمن إلحاق الضرر باقتصاد جماعة أنصار الله "الحوثيين".

‌‏وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل لفرض حصار على موانئ الحوثيين بالحديدة.

‌‏وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يهاجم الموانئ البحرية الـ 3 التي طلبت إسرائيل إخلاءها الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، الجمعة، إن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أن سلاح الجو ينفذ هجوما على 3 موانئ يمنية، موضحة أن الهجوم الإسرائيلي هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب والثالث منذ استئناف القتال في غزة.

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن هجمات سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي على اليمن مستمرة.

‌‏وكشفت مصادر في تصريحات لـ"العربية/ الحدث"، أن ما يزيد عن 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يضرب موانئ في اليمن بعد أن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن.

‌‏وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، أن قصفا إسرائيليا يستهدف ميناءي الصليف والحديدة.





