إعلام عبري: إسرائيل تسعى لفرض حصار على موانئ الحوثيين بالحديدة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، الجمعة، إن هدف الهجمات في اليمن إلحاق الضرر باقتصاد جماعة أنصار الله "الحوثيين".

‏وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل لفرض حصار على موانئ الحوثيين بالحديدة.

‏وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يهاجم الموانئ البحرية الـ 3 التي طلبت إسرائيل إخلاءها الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، الجمعة، إن سلاح الجو يهاجم للمرة التاسعة أهدافا تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أن سلاح الجو ينفذ هجوما على 3 موانئ يمنية، موضحة أن الهجوم الإسرائيلي هو الثامن في اليمن منذ بداية الحرب والثالث منذ استئناف القتال في غزة.

وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن هجمات سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي على اليمن مستمرة.

‏وكشفت مصادر في تصريحات لـ"العربية/ الحدث"، أن ما يزيد عن 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يضرب موانئ في اليمن بعد أن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن.

‏وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، أن قصفا إسرائيليا يستهدف ميناءي الصليف والحديدة.