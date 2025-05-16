البث العبرية: الهجمات الإسرائيلية على اليمن مستمرة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن هجمات سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي على اليمن مستمرة.

‌‏وكشفت مصادر في تصريحات لـ"العربية/ الحدث"، أن ما يزيد عن 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يضرب موانئ في اليمن بعد أن واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن.

‌‏وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، أن قصفا إسرائيليا يستهدف ميناءي الصليف والحديدة.