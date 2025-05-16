مسؤولون أتراك وأوكرانيون: محادثات السلام مع روسيا استغرقت أقل من ساعتين

إسطنبول (تركيا) - (أ ب)

قالت وزارة الخارجية التركية ومسؤول أوكراني بارز إن أول محادثات سلام مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ الأسابيع الأولى من غزو موسكو عام 2022 ، انتهت اليوم الجمعة، بعد أقل من ساعتين.

واتهمت كييف الكرملين بتقديم "مطالب جديدة غير مقبولة" لسحب القوات الأوكرانية من مساحات شاسعة من الأراضي، حسبما أفاد المسؤول، الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول إن تلك المطالب لم يتم مناقشتها من قبل.

وأضاف المسؤول، أن الجانب الأوكراني أكد مجددا أنه لا يزال يركز على تحقيق تقدم حقيقي، ألا وهو وقف فوري لإطلاق النار وتمهيد الطريق أمام حل دبلوماسي جوهري، "تماما مثل ما اقترحته الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والدول الأخرى".

وقالت وزارة الخارجية التركية أيضا في بيان إن الجلسة انتهت.

وجلس الجانبان على طاولة على شكل حرف (يو) لكنهما ظلا بعيدين تماما في شروطهما لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ضغط على موسكو وكييف لإنهاء الصراع، إنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "بمجرد أن نتمكن من الإعداد له".

وأضاف ترامب للصحفيين في أبو ظبي في ختام رحلته الشرق أوسطية: "أعتقد أن الوقت قد حان لنقوم بذلك" .

وفي إسطنبول، اجتمع وفد أوكراني بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف مع فريق روسي منخفض المستوى برئاسة المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، الذي نشر صورة للاجتماع.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد افتتح الجلسة بدعوة الطرفين إلى "الاستفادة من هذه الفرصة"، مضيفا أنه "من المهم للغاية أن يتم وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن هذه المحادثات هى الأولى بين أوكرانيا وروسيا منذ ثلاث سنوات ، حيث سبق أن أجريتا مفاوضات في تركيا في فبراير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا غير أنها لم تكلل بالنجاح.