ترامب يعلق على مصير الصحفي الأمريكي المختفي في سوريا منذ 2012

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اختُطف في سوريا منذ حوالي 12 عاما، لم يره أحد منذ سنوات.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان قد تطرق لقضية تايس خلال لقائه بالرئيس السوري الجديدأحمد الشرع خلال زيارته للسعودية، يوم الأربعاء، أجاب "أتحدث دوما عن أوستن تايس. (لكن) الآن.. أنتم تعلمون أن أوستن تايس لم يُر منذ سنوات عديدة".

وتابع "لديه أم عظيمة تعمل جاهدة للعثور على ابنها. لذلك أتفهم الأمر، لكنه مختف منذ سنوات طويلة جدا".

تايس جندي سابق في البحرية الأمريكية وصحفي مستقل كان يبلغ من العمر 31 عاما وقت اختطافه في أغسطس 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة في دمشق ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. ونفت سوريا احتجازه. وحتى سقوط نظام بشار لم يتحدث عنه أحد ولم يعلم أحد مصيره.

وعادت القصة إلى السطح بعد اكتشاف أن السجين الذي خرج من أحد السجون السورية، هو شخص آخر، يحمل كذلك جنسية الولايات المتحدة ويدعى ترافيس تيمرمان.

وذكرت شبكة سي بي إس أن الأمريكي الذي تداولت وسائل الإعلام العالمية صورته بزعم أنه تايس، يُدعى ترافيس تيمرمان، من ولاية ميسوري.