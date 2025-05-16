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البنك الدولي: السعودية وقطر سدّدتا متأخرات سوريا المالية

05:32 م الجمعة 16 مايو 2025

البنك الدولي

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وكالات

‌‏قال البنك الدولي، السبت، إن سوريا أصبحت مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة وفق سياسات البنك التشغيلية، مشيرا إلى أن السعودية وقطر سددتا متأخرات سوريا المالية للبنك البالغة 15.5 مليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اجتماعا مع وفد البنك الدولي لبحث إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق أمس الخميس، تضمن عرض أبرز المساهمات التي يخطط البنك الدولي لتقديمها إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت، أن الاجتماع شهد استعراضا للقطاعات الحيوية التي ستجري إعادة تأهيلها بإشراف وتنسيق مع البنك الدولي.

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