وفد أوكرانيا: اتفقنا مع روسيا على عملية تبادل أسرى وبحث وقف إطلاق النار

وكالات

قال رئيس الوفد الأوكراني في مقابلة مع الإذاعة العامة الأوكرانية، إن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على تنفيذ تبادل أسرى واسع النطاق خلال المحادثات بين الطرفين.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، في حديثه لقناة "سوسبيلني": "ناقشنا عملية تبادل 1,000 مقابل 1,000. كما نعمل على ترتيبات إضافية لإنجاز هذا التبادل."

ومنذ أن أطلقت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، أُفرج عن آلاف الأسرى ضمن سلسلة من عمليات التبادل بين كييف وموسكو.

وأضاف أوميروف، أنه تم خلال محادثات الجمعة التطرق إلى إمكانية وقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة إجراء محادثات مباشرة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.