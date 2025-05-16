رئيس وفد التفاوض الروسي: الأوكرانيون طلبوا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

وكالات

قال رئيس وفد التفاوض الروسي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، فلاديمير ميدينسكي، الجمعة، إن المفاوضات مع الجانب الأوكراني انتهت و"نحن راضون عن النتيجة وجاهزون لمواصلة الاتصالات".

وأعلن ميدينسكي، أن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان الأسرى خلال الأيام المقبلة وفق صيغة 1000 مقابل 1000، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل.

وأوضح ميدينسكي، أن الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول تلقى طلبا من الوفد الأوكراني بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلنسكي.