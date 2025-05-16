ترامب يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

أبوظبي- (د ب أ)

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات.

واستقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وتعرف ترامب، خلال الزيارة، على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطّلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يُقدمها البيت.

ويعد بيت العائلة الإبراهيمية رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ويهدف إلى نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.