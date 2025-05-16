ترامب: لا أعرف إذا كان نتنياهو قادرًا على إبرام صفقة أسرى أم لا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعرف إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادرًا على التوقيع على صفقة أسرى أم لا، مضيفًا "سنكتشف ذلك قريبًا جدًا".

وتابع ترامب: "الأسرى ليسوا في وضع جيد، وبعضهم في وضع جيد عن الآخر، والأمر يعتمد على المكان الذي هم فيه"، مؤكدًا أنه سيعمل مع الإسرائيليين من أجل إخراج الأسرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن "أمورًا جيدة كثيرة ستحدث بشأن غزة خلال الشهر المقبل"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتابع ترامب: "علينا مساعدة الفلسطينيين، وكثيرون يتضورون جوعًا في غزة"، وفق وصفه، مضيفًا "نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر".

وأعلن ترامب، أمس الخميس، أن لديه أفكارًا لغزة يعتقد أنها جيدة جدًا، مضيفًا: "اجعلوا غزة منطقة حرية ودعوا الولايات المتحدة تتدخل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح أنه سيكون فخورًا بأن تتولى الولايات المتحدة الأمر في غزة وتجعلها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة، مطالبًا بوضع سكان القطاع في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.

وعلى مدار الأشهر الماضية، طالب الرئيس الأمريكي بترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لتولى الإدارة الأمريكية السيطرة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، التصريح الذي لاقى تنديدًا عربيًا ودوليًا واسعًا.