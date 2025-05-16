إعلان

انتهاء الاجتماع بين الوفدين الأوكراني والروسي في أسطنبول

04:44 م الجمعة 16 مايو 2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

انتهى الاجتماع المباشر بين الوفدين الأوكراني والروسي الذي عُقِد في مدينة إسطنبول التركية، وفق ما أفاد به مصدر بوزارة الخارجية التركية لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول أوكراني إن جولة جديدة من المباحثات مع روسيا "ممكنة، لكنها ليست مقررة".

وانطلق اجتماع على مستوى الوفود بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في إطار مفاوضات إسطنبول الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة الوزير فيدان، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوجو, وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك.

أما الوفد الأوكراني، يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيها.

وسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا، لكنه قال إنه لن يحضر المحادثات، بعدما امتنع نظيره الروسي عن تلبية دعوته لعقد لقاء مباشر في إسطنبول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسطنبول وزارة الخارجية التركية أمريكا تركيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية هاكان فيدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان