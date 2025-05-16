الفاتيكان: الترتيبات جارية للقاء بين البابا ليو الرابع عشر ونائب الرئيس الأمريكي فانس

روما- (د ب أ)

قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إن البابا ليو الرابع عشر يعتزم لقاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بعد غد الأحد، يوم قداس التنصيب الرسمي للحبر الأعظم الجديد.

وأكد بارولين أن جدول وتنظيم يوم الأحد يعدان أمرا معقدا في ظل وجود ضيوف من أكثر من 200 وفد من أنحاء العالم. ولكنه قال إن فريق البروتوكول يقوم بعمله في ترتيب اللقاء.

ومن المقرر أن يرأس فانس الوفد الأمريكي للقداس الذي يقام في العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) بعد غد الأحد. ويمثل هذا لنائب الرئيس عودة سريعة إلى روما. وكان فانس آخر سياسي دولي رفيع المستوى يزور البابا الراحل فرنسيس الأول قبل وفاته.

ومن المرجح تناول بؤر الأزمات الدولية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا على الأجندة خلال الاجتماع الثنائي المحتمل بين الحبر الأعظم وفانس.

وبعد فشل إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا الأسبوع الجاري، ثمة تفكير في أن يكون الفاتيكان مكانا محتملا للمحادثات.

وقال بارولين الذي يعتبر ثاني أهم شخصية في الفاتيكان بعد البابا "الوضع صعب للغاية أنه مأساوي".

وأعلن أن ليو يعتزم "أن يجعل الفاتيكان، الكرسي الرسولي، موقعا محتملا لاجتماع مباشر بين الجانبين". وألمح البابا مؤخرا أنه يريد المساعدة في البحث عن السلام في الصراع.