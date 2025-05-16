يبلغ 16 عامًا.. الشاباك يعتقل إسرائيليًا بتهمة ارتكاب مخالفات أمنية لصالح إيران

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك)، في بيان مشترك اليوم الجمعة، اعتقال فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، بزعم "قيامه بأنشطة تجسس لصالح إيران مقابل المال".

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الفتى في وقت سابق من شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن المشتبه به من سكان منطقة سفوح يهودا وسط إسرائيل، و"طلب منه مشغلوه الإيرانيون شراء هاتف جديد، وتحميل تطبيق للتواصل"، وفق ادعائها.

وحسب البيان، فقد "نفذ المشتبه به مهامًا شملت إخفاء أموال، وتصوير مواقع معينة، وطباعة منشورات تحمل كتابات تدين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ونشرت الشرطة الإسرائيلية منشورًا كُتِب عليه بخط اليد: "أين الهدف التالي؟"، قالت إن الفتى المراهق المشتبه به كتبها، مضيفة "واصل المشتبه به أنشطته حتى بعد إبلاغ السلطات بتواصله مع العملاء الإيرانيين".

وتقول الشرطة إن المشتبه به "سافر إلى الخارج، واقترح العملاء عقد اجتماع معه"، لكنها لم تؤكد ما إذا كان هذا الاجتماع عُقِد بالفعل.

واختتمت السلطات البيان بالتشديد على أن جهاز الشاباك والشرطة سيواصلان "رصد وإحباط النشاط الإيراني داخل إسرائيل، والعمل على تقديم كل من يتورط في هذا النوع من النشاط إلى العدالة بأقصى درجات الصرامة".

وكانت إسرائيل أعلنت في مناسبات سابقة ضبط جواسيس جندتهم إيران خلال الأشهر الماضية، للقيام بأنشطة مختلفة بما في ذلك طباعة منشورات وإشعال الحرائق، وحتى محاولة اغتيال مسؤولين كبار.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، تُعدّ هذه قضية التجسس الـ18 لصالح إيران التي تكشف عنها أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.