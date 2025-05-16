ستارمر: بوتين سيدفع الثمن إذا لم يشارك في مفاوضات أوكرانيا



وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع الثمن إذا لم يشارك في مفاوضات أوكرانيا، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات على موسكو إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا.

وأضاف ستارمر، "يجب تأمين سلام عادل ومستدام لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم وجود شروط لوقف الحرب في أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستعمل على تعزيز علاقاتها وتحالفاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وانطلق اجتماع على مستوى الوفود بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في إطار مفاوضات إسطنبول الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة الوزير فيدان، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ويترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ويضم المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوجو, وسفير واشنطن لدى أنقرة توم باراك.

أما الوفد الأوكراني، يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، ويضم رئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيها.