تنسيق مصري إماراتي قبل القمة العربية في بغداد

كتبت- أسماء البتاكوشي:

عقد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءً مع خليفة بن شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، اليوم الجمعة 16 مايو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والإمارات في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والتجارة، مع التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات على جميع الأصعدة.

كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك المستجدات في غزة واليمن وليبيا وسوريا. وأكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز العمل العربي المشترك.

يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات المكثفة للقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، والتي تشهد مشاركة رفيعة المستوى من القادة والمسؤولين العرب، وتركز على توحيد المواقف العربية في مواجهة الأزمات، خاصة القضية الفلسطينية، ووقف الحرب في غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.