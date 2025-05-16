ترامب: سوف التقى قريبًا بوتين بعد غيابه عن محادثات في تركيا

أبوظبي- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يسعى لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن، بعد أن أختار بوتين عدم المشاركة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

وقال ترامب للصحفيين فيما اختتم زيارة استمرت أربعة أيام إلى الشرق الأوسط "أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لنا للقيام بذلك".

وقال ترامب للصحفيين في وقت لاحق بعد أن استقل الطائرة الرئاسة إير فورس وان للعودة إلى واشنطن إنه ربما يتصل ببوتين قريبا.

وأضاف ترامب "سنلتقي أنا وهو وأعتقد أننا سنحل(القضية) أو ربما لا. على الأقل سنعرف وإذا لم نحلها سيكون الأمر مثيرا للاهتمام بشكل كبير"..

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ضروري، وذلك بهدف مناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

قال بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريح ترامب بشأن لقاء محتمل مع بوتين: "مثل هذا اللقاء ضروري بالتأكيد. ضروري في المقام الأول، من منظور العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، ومن منظور إجراء محادثات جادة على أعلى مستوى حول الشؤون الدولية والعمليات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، الأزمة المحيطة بأوكرانيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكان ترامب قد صرح أثناء وجوده في أبو ظبي، ردا على أسئلة الصحفيين حول موعد اجتماعه مع الرئيس الروسي، قائلا: "سيتم بمجرد أن نتمكن من ترتيبه".